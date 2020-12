Vaccine day, Speranza: “Vediamo arrivare la luce del giorno ma abbiamo bisogno di resistere per alcuni mesi, serve ancora cautela e prudenza” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è un giorno bello, è giusto che arrivi un messaggio bello a tutte le persone. Vediamo arrivare la luce del giorno ma abbiamo bisogno di resistere per alcuni mesi, serve ancora cautela e prudenza”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando le prime tre vaccinazioni italiane contro il Covid (leggi l’articolo). “A partire dalla prossima settimana – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – abbiamo 470 mila dosi da Pfizer in arrivo la scelta è di dare priorità al personale sanitario per noi fondamentale perché in prima linea contro la battaglia al covid e poi le persone più anziane. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è unbello, è giusto che arrivi un messaggio bello a tutte le persone.ladelmadiper”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto, commentando le prime tre vaccinazioni italiane contro il Covid (leggi l’articolo). “A partire dalla prossima settimana – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo –470 mila dosi da Pfizer in arrivo la scelta è di dare priorità al personale sanitario per noi fondamentale perché in prima linea contro la battaglia al covid e poi le persone più anziane. ...

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter nel giorno del V-Day in Italia e in Europa ... Per questo penso che di fronte a chi ha dubbi o paure sul vaccino, le istituzioni debbano ...

Vaccino Covid al via: i primi tre vaccinati allo Spallanzani. Conte: «Oggi l'Italia si risveglia»

Vaccino Covid: via ufficiale alle prime vaccinazioni in Italia all'ospedale Spallanzani di Roma, blindato dalle forze dell'ordine che presidiano gli ingressi.

