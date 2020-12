Vaccine Day: la parola a due sanitari della struttura di Rodello (VIDEO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Vaccine Day: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in conferenza dalla Residenza di Rodello Rodello Enzo Abrigo, il direttore sanitario della residenza sanitaria assistenziale La ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 27 dicembre 2020)Day: il presidenteRegione Piemonte Alberto Cirio in conferenza dalla Residenza diEnzo Abrigo, il direttoreresidenzaa assistenziale La ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccine Day Vaccine day: l'Europa inizia a vaccinarsi, tra primi premier ceco ANSA Nuova Europa Vaccini, oltre un Francese su 2 non vuole vaccinarsi

Solo il 44% dei francesi prevede di ricevere il vaccino e appena il 13% si dichiara “certo” di farlo, si legge sull’Ansa. Oggi in Italia, come in Ue, è iniziato Vax day. Ieri sono arrivate nel nostro ...

Vax day, vaccinata anche una nonnina di 93 anni con altri 24 ospiti e 5 operatori di una Rsa (VIDEO)

09VIDEO | Vaccino contro il Coronavirus: le immagini direttamente dal Civico 17:57Copvid19, non rispettano le norme anti assembramento, 125 palermitani multati 17:52Coronavirus, nel giorno del V-day ...

