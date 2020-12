Vaccine-Day in Europa: l’Italia fanalino di coda per dosi assegnate (9.750). Prima la Germania (151.125) (Di domenica 27 dicembre 2020) Sta causando qualche polemica il numero di dosi consegnate all’Italia per il primo giorno, e il confronto tra i diversi Paesi europei, visto che l'Italia è stata quella che, nelllo sbandierato Vaccine-Day, ha fatto la parte dell'ultimo della classe, come d'abitudine Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) Sta causando qualche polemica il numero diconsegnate alper il primo giorno, e il confronto tra i diversi Paesi europei, visto che l'Italia è stata quella che, nelllo sbandierato-Day, ha fatto la parte dell'ultimo della classe, come d'abitudine

MANTOVA. È il giorno del primo vaccino anti-Covid a Mantova. Ecco la diretta dell'arrivo delle fiale all'ospedale Poma. Ore 11. Dall'ospedale Niguarda di Milano è partita l'auto diretta a Mantova con ...

Vaccine day, la virologa, l'infermiera e l'infettivologa: i primi vaccinati allo Spallanzani: «Abbiamo visto l'inferno»

Con profondo orgoglio con grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino: piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi». APPROFONDIMENTI VIDEO V-day, prima infermiera vaccinata: "Mi sento ...

