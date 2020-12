Vaccine day: cosa c’è da sapere su Comirnaty, il vaccino anti Covid-19 (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia e nel resto d’Europa è il Vaccine Day, il giorno simbolico in cui vengono somministrate le prime dosi del vaccino contro il coronavirus, iniziando dal Comirnaty di Pfizer-BioNTech. Nel nostro Paese si è partiti dallo Spallanzani di Roma, dove sono state vaccinate le prime 3 persone. La campagna vaccinale vera e propria inizierà domani, con l’arrivo di 470mila dosi a settimana. L’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge dal coronavirus entro l’autunno. Comirnaty, il vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech Dopo l’ok dell’EMA, che ha aperto la campagna vaccinale in tutta l’Unione Europea, è seguito quello dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, che spiega i dettagli del vaccino Comirnaty. Nel bugiardino diffuso e sul ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia e nel resto d’Europa è ilDay, il giorno simbolico in cui vengono somministrate le prime dosi delcontro il coronavirus, iniziando daldi Pfizer-BioNTech. Nel nostro Paese si è partiti dallo Spallanzani di Roma, dove sono state vaccinate le prime 3 persone. La campagna vaccinale vera e propria inizierà domani, con l’arrivo di 470mila dosi a settimana. L’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge dal coronavirus entro l’autunno., ilPfizer-BioNTech Dopo l’ok dell’EMA, che ha aperto la campagna vaccinale in tutta l’Unione Europea, è seguito quello dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, che spiega i dettagli del. Nel bugiardino diffuso e sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccine day Vaccine day: l'Europa inizia a vaccinarsi, tra primi premier ceco ANSA Nuova Europa Via al Vaccine day, la prima dose è stata somministrata all'infermiera genovese Gloria Capriata

Visibilmente emozionata, l'infermiera si è seduta al centro dell'ambulatorio e ha ricevuto alla fine l'applauso dei colleghi presenti Con Capriata, verranno vaccinati altri cinque testimonial del ...

Vax Day, Zingaretti: "Si apre fase nuova, c'e' un vaccino per tutti"

