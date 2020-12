Vaccine day, al San Bortolo somministrati i primi 90 vaccini anti-Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Coronavirus, Zaia: 'Curva lentissima a piegare'. Dal 1° gennaio pronto il vaccino 18 dicembre 2020 Arrivati in Italia i primi vaccini anti-Covid: domenica a Vicenza le prime dosi 25 dicembre 2020 Il ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 27 dicembre 2020) Coronavirus, Zaia: 'Curva lentissima a piegare'. Dal 1° gennaio pronto il vaccino 18 dicembre 2020 Arrivati in Italia i: domenica a Vicenza le prime dosi 25 dicembre 2020 Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccine day Vaccine-Day, dosi arrivate a Bologna: "Primo passo per uscire da questo incubo" BolognaToday IL CASO/ De Luca si è vaccinato al Cotugno De Magistris: indegno abuso di potere’

“Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del Presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destin ...

Da Nord a Sud l'Italia si vaccina, test superato

... medico e anziane delle case di riposo che sono state la maggior parte delle persone a ricevere il primo vaccino. Ecco l'Italia del vax-day. VALLE D'AOSTA, AL VIA SU MEDICO RIANIMATORE. E' Monica ...

