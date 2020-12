Vaccinati contro il Covid-19 i primi tre italiani. Conte: “L’Italia si risveglia. Questa data ci rimarrà per sempre impressa” (Di domenica 27 dicembre 2020) La professoressa Maria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono i primi Vaccinati d’Italia contro il Covid-19. Hanno ricevuto la dose stamattina all’istituto Spallanzani di Roma. “Oggi L’Italia si risveglia. E’ il Vaccine Day. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus” ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Sappiamo che la strada è ancora lunga – ha detto, invece, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) La professoressa Maria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono id’Italiail-19. Hanno ricevuto la dose stamattina all’istituto Spallanzani di Roma. “Oggisi. E’ il Vaccine Day.ciper. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus” ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe. “Sappiamo che la strada è ancora lunga – ha detto, invece, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ...

