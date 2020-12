“V-Day”, un’infermiera la prima vaccinata del Casertano. Marino: “Momento storico” (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Ginetta De Marco, infermiera del Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, la prima persona cui è stata somministrato il vaccino anti-Covid nel Casertano, in base ad un preciso timing che ha visto questa fase simbolica della campagna vaccinale – il cosiddetto Vaccine Day che avviene in tutta Europa – partire in Campania, in particolare nelle sette aziende ospedaliere regionali e in una rsa del Napoletano, alle 10 di stamani. All’’ospedale di Caserta saranno vaccinati cento tra medici e infermieri del Pronto Soccorso, in servizio all’ospedale modulare, ubicato a fianco all’azienda ospedaliera, dove c’è il reparto Covid, quelli delle unità operative a più stretto contatto con tali pazienti, come pneumologia, malattie infettive. Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Ginetta De Marco, infermiera del Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, lapersona cui è stata somministrato il vaccino anti-Covid nel, in base ad un preciso timing che ha visto questa fase simbolica della campagna vaccinale – il cosiddetto Vaccine Day che avviene in tutta Europa – partire in Campania, in particolare nelle sette aziende ospedaliere regionali e in una rsa del Napoletano, alle 10 di stamani. All’’ospedale di Caserta saranno vaccinati cento tra medici e infermieri del Pronto Soccorso, in servizio all’ospedale modulare, ubicato a fianco all’azienda ospedaliera, dove c’è il reparto Covid, quelli delle unità operative a più stretto contatto con tali pazienti, come pneumologia, malattie infettive. Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino ...

