V-Day, primi tre vaccinati allo Spallanzani. Conte: "Il primo spiraglio di luce" (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi è il V-day in tutta Europa. In Italia, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati, alle ore 7.20 di questa mattina, i primi in Italia a ricevere il vaccino anti-Covid all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, , uno dei centri di riferimento per le malattie infettive a livello nazionale. Il viaggio dei vaccini Il camion frigo che ha trasportato le prime fiale per scatenare la battaglia finale contro la pandemia è arrivato ieri pomeriggio – sabato 26 dicembre – in città, scortato dalle Forze dell'ordine dal Brennero, dove era giunto dal Belgio, fino alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto. E le 9.750 dosi del vaccino in mattinata sono state portate allo Spallanzani. Un tragitto di poco più di 12 ...

Oggi si parte. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c’è ancora un percorso lungo e ...

Ore 14: scatta il ’Vaccine Day’ per i primi 100 operatori sanitari

Ormai si contano le ore e i minuti al ‘Vaccine Day’: oggi a cento professionisti della sanità reggiana sarà somministrata la prima dose del vaccino Pfizer-BioNtech contro il Covid-19. Medici e infermi ...

Oggi si parte. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c'è ancora un percorso lungo e ...