V-Day, parte oggi la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Ecco tutto quello che c'è da sapere (Di domenica 27 dicembre 2020) Il V-Day è arrivato. oggi, 27 dicembre, saranno somministrate le prime dosi del vaccino contro il Coronavirus – denominato Comirnaty – prodotte dalla società farmaceutica Pfizer-Biontech e arrivate in Italia la mattina di Natale, dopo aver oltrepassato la frontiera del Brennero su un furgone refrigerato. In testa alla lista dei volontari che riceveranno le 9.750 dosi del farmaco ci sono un'infermiera, un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici dell'ospedale Spallanzani di Roma, uno dei maggiori centri di studio delle malattie infettive a livello nazionale, dove ieri, 26 dicembre, è stato consegnato il farmaco. Il tuo browser non supporta il tag iframe L'Italia rinasce con un fiore. È questo lo slogan scelto dal ministero della Salute in occasione della campagna vaccinale e che ...

