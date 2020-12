“V-Day”, Maria Lombardi è la prima vaccinata: ecco le sue parole (VIDEO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Anche Salerno ha la sua prima vaccinata. Si tratta di Maria Lombardi, caposala del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Ruggi. Emozione e soddisfazione nelle sue parole, un messaggio di speranza per cercare di combattere una pandemia che ha messo in ginocchio un mondo intero. Da oggi c’è una nuova luce, il V-Day è ufficialmente cominciato e da domani parte la campagna di vaccinazione in tutta Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Anche Salerno ha la sua. Si tratta di, caposala del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Ruggi. Emozione e soddisfazione nelle sue, un messaggio di speranza per cercare di combattere una pandemia che ha messo in ginocchio un mondo intero. Da oggi c’è una nuova luce, il V-Day è ufficialmente cominciato e da domani parte la campagna di vaccinazione in tutta Italia. L'articolo proviene da Ante24.it.

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - repubblica : Roma, Spallanzani, Vax Day, oggi il primo vaccino. Claudia Alivernini l'infermiera simbolo: 'Il mio è un atto d'amo… - repubblica : Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' [di Maria… - irejdoc1897 : RT @repubblica: Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' [di Maria Elena Vi… - rep_roma : Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' [di Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : Day Maria V-Day: Maria, 94 anni, domani sarà la prima ospite Rsa a vaccinarsi in Puglia Maria Luisa Saponara Al via il Vaccine Day italiano: i primi tre vaccinati

Roma, 27 dic. (askanews) - Al via il Vaccine Day anche in Italia. I primi tre a essere vaccinati contro il Covid-19 sono stati la professoressa ...

Salerno, V-day: dottoressa Lombardi è la prima vaccinata al Ruggi

Covid, la dottoressa Maria Lombardi, caposala della Medicina d’urgenza del Ruggi di Salerno, è la prima persona a sottoporsi al vaccino anti Covid all’interno del Centro Vaccinale Covid di Salerno.

Roma, 27 dic. (askanews) - Al via il Vaccine Day anche in Italia. I primi tre a essere vaccinati contro il Covid-19 sono stati la professoressa ...Covid, la dottoressa Maria Lombardi, caposala della Medicina d’urgenza del Ruggi di Salerno, è la prima persona a sottoporsi al vaccino anti Covid all’interno del Centro Vaccinale Covid di Salerno.