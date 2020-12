“V-day”, la speranza parte dallo Spallanzani: Claudia Alivernini la prima vaccinata (Video) (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti E’ arrivato il 27 dicembre 2020, una data che è già passata alla storia, è il giorno del V-day in Europa. Ad inaugurare questa giornata in Italia è stato l’Istituto Spallanzani di Roma, e la prima persona, una donna, a ricevere il vaccino contro il Covid-19 è Claudia Alivernini, infermiera di 29 anni della struttura romana. Insieme a Claudia ci sono anche una ricercatrice, due medici e un operatore socio sanitario. E’ tutto pronto anche in Campania, ieri sera intorno alle 22:30 è arrivato a Napoli il furgone con le 700 dosi del vaccino della Pfizer Biontech da distribuire su tutto il territorio regionale; a scortare il furgone dell’Esercito Italiano sono state due auto blindate dei carabinieri, che insieme al furgone hanno attraversato Piazza del Plebiscito, deserta e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti E’ arrivato il 27 dicembre 2020, una data che è già passata alla storia, è il giorno del V-day in Europa. Ad inaugurare questa giornata in Italia è stato l’Istitutodi Roma, e lapersona, una donna, a ricevere il vaccino contro il Covid-19 è, infermiera di 29 anni della struttura romana. Insieme aci sono anche una ricercatrice, due medici e un operatore socio sanitario. E’ tutto pronto anche in Campania, ieri sera intorno alle 22:30 è arrivato a Napoli il furgone con le 700 dosi del vaccino della Pfizer Biontech da distribuire su tutto il territorio regionale; a scortare il furgone dell’Esercito Italiano sono state due auto blindate dei carabinieri, che insieme al furgone hanno attraversato Piazza del Plebiscito, deserta e ...

