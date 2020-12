V-Day, la prima vaccinata d’Italia: «È un giorno di speranza. Ma il virus non finisce oggi» (Di domenica 27 dicembre 2020) Il vaccine Day è arrivato. La giornata simbolo che segna in Italia e in tutta Europa l’avvio della vaccinazione volta a garantire l’immunità contro il Covid-19 è l’evento che tutti attendevano da mesi. Saranno complessivamente 9.750 le dosi del vaccino prodotto da Pfizer/BioNTech somministrate il 27 dicembre a medici, infermieri e personale sanitario di varie regioni d’Italia per una vaccinazione dimostrativa, preludio di quell’auspicata vaccinazione di massa che prenderà il via ufficialmente agli inizi di gennaio e vedrà raggiungere il suo clou nella prossima primavera. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) Il vaccine Day è arrivato. La giornata simbolo che segna in Italia e in tutta Europa l’avvio della vaccinazione volta a garantire l’immunità contro il Covid-19 è l’evento che tutti attendevano da mesi. Saranno complessivamente 9.750 le dosi del vaccino prodotto da Pfizer/BioNTech somministrate il 27 dicembre a medici, infermieri e personale sanitario di varie regioni d’Italia per una vaccinazione dimostrativa, preludio di quell’auspicata vaccinazione di massa che prenderà il via ufficialmente agli inizi di gennaio e vedrà raggiungere il suo clou nella prossima primavera.

Ultime Notizie dalla rete : Day prima Covid, come funziona il Vaccination day del 27 dicembre. Germania, Slovacchia e Ungheria hanno già ... Il Sole 24 ORE Vax Day: prima vaccinata Puglia, grande traguardo per tutti

A parlare è la dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, la prima vaccinata al Covid in Puglia. "Evviva" è stata la sua prima parola. "E' solo questo ...

Vax day: primi tre vaccinati allo Spallanzani

ROMA, 27 DIC - La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino ...

