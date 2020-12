V-Day: “il vaccino rimane l’opzione più concreta” afferma il Professor Crisanti (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi è l’alba di un nuovo inizio, parafrasando in termini di speranza di rinascita in linea con il V-Day. Il giorno del vaccino che unisce tutta l’Europa nella lotta al Covid-19. I primi vaccini raggiungono anche il Bel Paese che in questo clima di emergenza si è visto più volte al collasso. Ora il vaccino rappresenta quel bagliore di luce nel buio di queste giornate che si susseguono a mo’ di repetita tra lockdown e timori frequenti. Ci si è avvalsi della collaborazione del Professor Crisanti per fare il punto della situazione. Chi è Andrea Crisanti Classe 1954. Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e Docente di Microbiologia dell’ateneo universitario. In più il Professor Crisanti è riconosciuto per “specifiche ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi è l’alba di un nuovo inizio, parafrasando in termini di speranza di rinascita in linea con il V-Day. Il giorno delche unisce tutta l’Europa nella lotta al Covid-19. I primi vaccini raggiungono anche il Bel Paese che in questo clima di emergenza si è visto più volte al collasso. Ora ilrappresenta quel bagliore di luce nel buio di queste giornate che si susseguono a mo’ di repetita tra lockdown e timori frequenti. Ci si è avvalsi della collaborazione delper fare il punto della situazione. Chi è AndreaClasse 1954. Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e Docente di Microbiologia dell’ateneo universitario. In più ilè riconosciuto per “specifiche ...

