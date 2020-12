“V-Day” | il presidente De Luca | “Ci sono i presupposti per uscire dall’emergenza” Video

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Anche ildella Regione Campania, Vincenzo De, ha fatto tappa questa mattina all’azienda ospedaliera sanitaria San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno, tra gli ospedali in Campania dove questa mattinaarrivate le prime 100 dosi di vaccino e somministrate ad operatori sanitari in prima linea nella battaglia contro il covid. Questa mattina intorno a mezzogiorno già 70 gli operatori vaccinati, nessuno di loro ha mostrato reazioni allergiche. “Non abbiamo avuto nessun problema, alle ore 10 in punto è partita la vaccinazione in tutti che avevamo scelto – ha detto De– Ovviamente una giornata simbolica, parliamo di poche centinaia di dosi di vaccino ma è una giornata che dà un segno di speranza, di fiducia a tutto il popolo italiano”. Il Governatore ha invitato a ...