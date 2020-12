V-Day, il direttore degli Scavi di Pompei: “Cultura e scienza sono la nostra speranza” (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – “Io mi vaccinerò certamente e inviterò tutta la squadra di Pompei a farlo, la Cultura e la scienza sono la nostra speranza per il futuro” queste le parole, rilasciate all’Ansa, da Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei e della direzione generale musei del Mibact nel giorno del V-Day in Campania. Solo ieri si è registrata un’altra eccezionale scoperta nel sito di Pompei. Dove è stato riportato alla luce un antico “locale di Street food” che presto, anche grazie al vaccino per Covid, potrà essere visitato da migliaia di turisti e curiosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Io mi vaccinerò certamente e inviterò tutta la squadra dia farlo, lae lalaper il futuro” queste le parole, rilasciate all’Ansa, da Massimo Osanna,del Parco Archeologico die della direzione generale musei del Mibact nel giorno del V-Day in Campania. Solo ieri si è registrata un’altra eccezionale scoperta nel sito di. Dove è stato riportato alla luce un antico “locale di Street food” che presto, anche grazie al vaccino per Covid, potrà essere visitato da migliaia di turisti e curiosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Day direttore Vax day in Sicilia, il direttore del Civico di Palermo: "Sforzo corale per fermare la pandemia" Giornale di Sicilia Vaccine Day Liguria, le foto della prima giornata

“Abbiamo iniziato oggi una campagna di vaccinazione che ci accompagnerà nei prossimi mesi” ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Vaccine Day ad Arezzo e Siena: prime vaccinazioni per il personale sanitario

Un momento simbolico, ma a suo modo storico, nell’anno caratterizzato dalla grande pandemia da Coronavirus. Nella giornata di domenica 27 dicembre si sono tenute nei ...

