V-day, De Luca suona la carica: "Giornata importante per la lotta al Covid-19" Tempo di lettura: < 1 minuto"È iniziata una Giornata simbolicamente importante per la lotta al Covid-19". Così scrive il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui social. "Con l'arrivo presso il punto di smistamento dell'Ospedale del Mare delle prime dosi destinate alla Campania, è partita la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech), il "V-Day", nella nostra regione". "Entro poche ore, le dosi verranno distribuite nelle sette postazioni allestite in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate in simultanea le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari, medici in prima linea nella lotta al ...

