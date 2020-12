V-Day, Campania: si vaccina anche De Luca e non mancano le polemiche (Di domenica 27 dicembre 2020) V-Day, si vaccina anche il governatore De Luca. Attacca il sindaco di Napoli De Magistris: “Privilegiato della casta che abusa del potere” Foto pagina FacebookCon l’arrivo delle prime dosi in Campania presso l’Ospedale del Mare, il vaccino è stato portato anche al Cotugno. Dopo le 9 è giunto anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca e dopo essersi intrattenuto con i giornalisti è entrato e si è vaccinato. Non c’erano telecamere al momento dell’iniezione e a comunicare l’avvenuta vaccinazione è stato lo stesso De Luca che ha postato una foto su Facebook esortando tutti a farlo. Il fatto ha ovviamente scatenato una reazioni di polemiche innanzitutto sulla stessa pagina di De ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020) V-Day, siil governatore De. Attacca il sindaco di Napoli De Magistris: “Privilegiato della casta che abusa del potere” Foto pagina FacebookCon l’arrivo delle prime dosi inpresso l’Ospedale del Mare, il vaccino è stato portatoal Cotugno. Dopo le 9 è giuntoil presidente della Regione Vincenzo Dee dopo essersi intrattenuto con i giornalisti è entrato e si èto. Non c’erano telecamere al momento dell’iniezione e a comunicare l’avvenutazione è stato lo stesso Deche ha postato una foto su Facebook esortando tutti a farlo. Il fatto ha ovviamente scatenato una reazioni diinnanzitutto sulla stessa pagina di De ...

Ultime Notizie dalla rete : Day Campania COVID-19, DOMANI IL "V-DAY" ANCHE IN CAMPANIA. VIA ALLA CAMPAGNA VACCINALE IN 7 OSPEDALI - Primo Piano Regione Campania De Luca si vaccina al Cotugno. De Magistris: “Da De Luca indegno abuso di potere”

