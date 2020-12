V-Day, Bassetti si vaccina: «Nuova era, mi sento più forte». E Crisanti cambia idea: «Il vaccino è sicuro. Lo farò anche io» (Di domenica 27 dicembre 2020) «Appena finita la vaccinazione. Mi sento più forte. È iniziata una Nuova era. Speriamo sia l’era del post Covid. È iniziata la nostra controffensiva al virus». Così, con grande entusiasmo, Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, ha annunciato di essersi sottoposto, nel giorno del debutto in Italia e in Europa, al vaccino anti-Covid. In queste settimane, è bene ricordarlo, ha sempre difeso l’efficacia del vaccino. E lo ha fatto anche in un’intervista a Open: «Invito i miei colleghi a non ingenerare dubbi nella gente, un conto è farlo in un congresso scientifico, un conto in tv». Il riferimento, nemmeno troppo velato era al professor Andrea Crisanti, dopo le sue dichiarazioni sul ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) «Appena finita lazione. Mipiù. È iniziata unaera. Speriamo sia l’era del post Covid. È iniziata la nostra controffensiva al virus». Così, con grande entusiasmo, Matteo, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, ha annunciato di essersi sottoposto, nel giorno del debutto in Italia e in Europa, alanti-Covid. In queste settimane, è bene ricordarlo, ha sempre difeso l’efficacia del. E lo ha fattoin un’intervista a Open: «Invito i miei colleghi a non ingenerare dubbi nella gente, un conto è farlo in un congresso scientifico, un conto in tv». Il riferimento, nemmeno troppo velato era al professor Andrea, dopo le sue dichiarazioni sul ...

