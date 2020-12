V-Day a Bari, infermiere ha eseguito 4mila tamponi: premiato con il vaccino anti Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Bari - Nell'Asl Bari, il primo ad essere vaccinato contro il Covid è stato l'infermiere Fabio Specchia, un 'premio' per lui che ha eseguito oltre quattromila tamponi da marzo a oggi. 'Un grande ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020)- Nell'Asl, il primo ad essere vaccinato contro ilè stato l'Fabio Specchia, un 'premio' per lui che haoltre quattromilada marzo a oggi. 'Un grande ...

Telebari : Vax Day a Bari, tra i primi vaccinati c’è infermiere del Di Venere: da marzo a oggi ha eseguito 4mila tamponi -… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: Concluso il #VaccineDay in #Puglia . Tafuri (Istituto Igiene @polibari2020 ): «I 505 pugliesi vaccinati potranno dirsi… - LaGazzettaWeb : V-Day a Bari, infermiere ha eseguito 4mila tamponi: premiato con il vaccino anti Covid - g_michael_h : Vax Day, l’assessore Lopalco: “Il medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere” (Inviato dall‘… - SignorAldo : RT @IlMattinoFoggia: Concluso il #VaccineDay in #Puglia . Tafuri (Istituto Igiene @polibari2020 ): «I 505 pugliesi vaccinati potranno dirsi… -