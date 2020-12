Usa, fa congelare la moglie morta di cancro nella speranza di riportarla in vita (Di domenica 27 dicembre 2020) Sembra quasi uno scenario siderale e futuristico tratto dal film Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg, invece è pura realtà. Un uomo, Alan Sinclair, ha fatto crioconservare la moglie morta di cancro a 66 anni, nella speranza di poterla “risvegliare” quando verrà trovata una cura per il cancro che gliel’ha portata via. Questo è stato possibile grazie ad una assocazione no-profit, la Cryonics Institute. Alan spiega: “L’obiettivo della sospensione nel liquido di azoto a -196° C è la conservazione di tessuti, organi e cervello dopo che il cuore smette di battere. Prima, il sangue del paziente viene sostituito con crioprotettori. Il processo è noto come vetrificazione. Io penso che questa sia una possibilità e che è comunque meglio sperare che essere mangiati dai vermi, quindi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Sembra quasi uno scenario siderale e futuristico tratto dal film Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg, invece è pura realtà. Un uomo, Alan Sinclair, ha fatto crioconservare ladia 66 anni,di poterla “risvegliare” quando verrà trovata una cura per ilche gliel’ha portata via. Questo è stato possibile grazie ad una assocazione no-profit, la Cryonics Institute. Alan spiega: “L’obiettivo della sospensione nel liquido di azoto a -196° C è la conservazione di tessuti, organi e cervello dopo che il cuore smette di battere. Prima, il sangue del paziente viene sostituito con crioprotettori. Il processo è noto come vetrificazione. Io penso che questa sia una possibilità e che è comunque meglio sperare che essere mangiati dai vermi, quindi ...

