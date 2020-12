Usa | Brunello di Montalcino primo vino italiano nella top 100 by dell’International Wine Report

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020) Un altro importante riconoscimento per ildiarriva dalla “Top 100” 2020 firmata dal portale Usa Internationalche mette in fila i migliori vini del mondo sul mercato selezionati in base alla qualità, al prezzo e alla disponibilità sul mercato. Ildi“Tenuta Nuova” 2015 di Casanova di Neri è ilnel ranking, e il secondo a livello europeo, conquistando la posizione n.7.Top Ten anche altri due vini italiani, il Barolo Vietti Ravera 2016 e il Barbaresco Gaja 2016. “Per noi è certamente una grande soddisfazione – commenta Giacomo Neri – ci confermiamo ormai da decenni. Ci teniamo a ringraziare Joe D’Angelo per questo ultimo riconoscimento. ...