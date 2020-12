‘Uomini e Donne’, Salvatore Angelucci spiega i motivi della rottura con Alessandra Gallocchio (Di domenica 27 dicembre 2020) La storia d’amore tra Salvatore Angelucci – ex tronista di Uomini e Donne – e Alessandra Gallocchio è ormai giunta al capolinea, e a far capire ciò erano state inizialmente alcune Instagram Stories di Karina Cascella, ex compagna di Salvatore e mamma della loro piccola Ginevra, che aveva rivelato che i rapporti con la Gallocchio si erano interrotti bruscamente. Sono stati molti i fan che a quel punto si sono interrogati sulla vicenda, ipotizzando addirittura che Alessandra avrebbe tradito svariate volte Salvatore; ma a far tacere definitivamente le voci a riguardo è stato lo stesso Angelucci che tramite una Instagram Stories, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha spiegato per la prima volta il vero ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 dicembre 2020) La storia d’amore tra– ex tronista di Uomini e Donne – eè ormai giunta al capolinea, e a far capire ciò erano state inizialmente alcune Instagram Stories di Karina Cascella, ex compagna die mammaloro piccola Ginevra, che aveva rivelato che i rapporti con lasi erano interrotti bruscamente. Sono stati molti i fan che a quel punto si sono interrogati sulla vicenda, ipotizzando addirittura cheavrebbe tradito svariate volte; ma a far tacere definitivamente le voci a riguardo è stato lo stessoche tramite una Instagram Stories, rispondendo ad alcune domande dei fan, hato per la prima volta il vero ...

