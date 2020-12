Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli risponde alle pesanti accuse: “Qualcuno si pentirà” (Di domenica 27 dicembre 2020) Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, andate in onda prima della pausa per le feste natalizie, alcuni cavalieri del parterre maschile avevano messo in dubbio la buonafede di un loro “collega”. L’uomo al centro delle critiche era Nicola Mazzitelli, assente in studio nelle ultime registrazioni. Le accuse pesanti rivolte al cavaliere calabrese erano uscite … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 dicembre 2020) Nelle scorse puntate di, andate in onda prima della pausa per le feste natalizie, alcuni cavalieri del parterre maschile avevano messo in dubbio la buonafede di un loro “collega”. L’uomo al centro delle critiche era, assente in studio nelle ultime registrazioni. Lerivolte al cavaliere calabrese erano uscite … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

