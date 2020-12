Uno bianca: cerimonia a 30 anni duplice omicidio bolognese (Di domenica 27 dicembre 2020) BOLOGNA, 27 DIC - Con una cerimonia ridotta e riservata causa restrizioni Covid è stato ricordato a Castel Maggiore, comune alle porte di Bologna, il trentesimo anniversario dell'omicidio di Luigi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) BOLOGNA, 27 DIC - Con unaridotta e riservata causa restrizioni Covid è stato ricordato a Castel Maggiore, comune alle porte di Bologna, il trentesimoversario dell'di Luigi ...

Ansa_ER : Uno bianca: cerimonia a 30 anni duplice omicidio bolognese. A Castel Maggiore banda uccise commerciante e testimone… - bianca_log : RT @altemaree: Madonna pedro facciamone uno insieme - RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 27 dicembre 1990 a Castel Maggiore Luigi Pasqui e Paride Pedini vengono uccisi… - GloriaVeronesi : RT @CastelMaggiore1: Luigi Pasqui e Paride Pedini, assassinati dai banditi della Uno Bianca il 27 dicembre 1990. Non dimentichiamo, non per… - CastelMaggiore1 : Luigi Pasqui e Paride Pedini, assassinati dai banditi della Uno Bianca il 27 dicembre 1990. Non dimentichiamo, non… -

(ANSA) – BOLOGNA, 27 DIC – Con una cerimonia ridotta e riservata causa restrizioni Covid è stato ricordato a Castel Maggiore, comune alle porte di Bologna, il trentesimo anniversario dell’omicidio di ...

