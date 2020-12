"Una nuova Europa. Da sovranisti": il piano di Giorgia Meloni per ribaltare i burocrati di Bruxelles (Di domenica 27 dicembre 2020) Riportiamo di seguito parte del saluto di Giorgia Meloni, presidente Ecr Party, ai partiti della famiglia dei conservatori. Amici miei, come tutti sappiamo, il 2020 è stato un anno impegnativo non solo per l'Europa ma per tutto il mondo. La nostra comunità politica ha iniziato l'anno con la scomparsa di Sir Roger Scruton, un amico di tutti noi, un gigante della cultura e del pensiero conservatore europeo. Poche settimane dopo quel triste evento, le nostre speranze sono state infrante quando ci siamo trovati ad affrontare la pandemia globale. Il Coronavirus, arrivato a noi dalla Cina, ha sconvolto drasticamente il nostro stile di vita. Tutto, dal modo in cui ci impegniamo con le nostre famiglie, al modo in cui facciamo affari, alla politica, è cambiato. Siamo passati dal godere di un periodo di stabilità economica o, almeno, di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Riportiamo di seguito parte del saluto di, presidente Ecr Party, ai partiti della famiglia dei conservatori. Amici miei, come tutti sappiamo, il 2020 è stato un anno impegnativo non solo per l'ma per tutto il mondo. La nostra comunità politica ha iniziato l'anno con la scomparsa di Sir Roger Scruton, un amico di tutti noi, un gigante della cultura e del pensiero conservatore europeo. Poche settimane dopo quel triste evento, le nostre speranze sono state infrante quando ci siamo trovati ad affrontare la pandemia globale. Il Coronavirus, arrivato a noi dalla Cina, ha sconvolto drasticamente il nostro stile di vita. Tutto, dal modo in cui ci impegniamo con le nostre famiglie, al modo in cui facciamo affari, alla politica, è cambiato. Siamo passati dal godere di un periodo di stabilità economica o, almeno, di una ...

