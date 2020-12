Una Mamma per Amica verso il finale con Primavera ed Estate: anticipazioni 3 gennaio (Di domenica 27 dicembre 2020) Il revival di Una Mamma per Amica torna in onda su La5 oggi e domenica prossima con le puntate dal titolo Primavera ed Estate spianando la strada a quello che sarà il gran finale del 10 gennaio prossimo. Forte di un 1,6% di share, la serie tv torna nel prime time della rete al femminile del Biscione raccontando ancora quello che sarà il destino di Lorelai e Rory. Le due si sono ritrovate nella prima puntata della settimana scorsa e mentre quest’ultima è rientrata a Londra, dove vive una relazione aperta con Logan, la madre è caduta nella rete di Emily pronta a portarla ad una terapia di coppia. Cosa ne sarà adesso delle ragazze Gilmore nelle due puntate centrali di questo revival? L’appuntamento è fissato per oggi, 27 dicembre, con Lorelai e la madre Emily che continuano le loro ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Il revival di Unapertorna in onda su La5 oggi e domenica prossima con le puntate dal titoloedspianando la strada a quello che sarà il grandel 10prossimo. Forte di un 1,6% di share, la serie tv torna nel prime time della rete al femminile del Biscione raccontando ancora quello che sarà il destino di Lorelai e Rory. Le due si sono ritrovate nella prima puntata della settimana scorsa e mentre quest’ultima è rientrata a Londra, dove vive una relazione aperta con Logan, la madre è caduta nella rete di Emily pronta a portarla ad una terapia di coppia. Cosa ne sarà adesso delle ragazze Gilmore nelle due puntate centrali di questo revival? L’appuntamento è fissato per oggi, 27 dicembre, con Lorelai e la madre Emily che continuano le loro ...

