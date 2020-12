Un super vaccino per il Covid: AstraZeneca e Sputnik insieme per un mix esplosivo (Di domenica 27 dicembre 2020) La corsa al vaccino anti-Covid che proprio oggi, domenica 27 dicembre, vede concretizzare i propri risultati nel Vaccine Day, si appresta a diventare una super maratona nelle intenzioni di AstraZeneca e Sputnik V. L’azienda biofarmaceutica britannico-svedese e l’istituto Gamaleya con sede a Mosca, che hanno messo rispettivamente a punto i due preparati, si sono dette favorevoli a collaborare per la realizzazione di un super vaccino. L’idea è stata portata avanti dopo che il mese scorso alcuni scienziati russi avevano suggerito che l’unione dei due farmaci avrebbe potuto aumentarne l’efficacia. Il Giornale, che ha contattato entrambe le aziende per saperne di più, ha ricevuto però risposta solo da AstraZeneca. Leggi anche >> Vax Day, l’attesa è ... Leggi su urbanpost (Di domenica 27 dicembre 2020) La corsa alanti-che proprio oggi, domenica 27 dicembre, vede concretizzare i propri risultati nel Vaccine Day, si appresta a diventare unamaratona nelle intenzioni diV. L’azienda biofarmaceutica britannico-svedese e l’istituto Gamaleya con sede a Mosca, che hanno messo rispettivamente a punto i due preparati, si sono dette favorevoli a collaborare per la realizzazione di un. L’idea è stata portata avanti dopo che il mese scorso alcuni scienziati russi avevano suggerito che l’unione dei due farmaci avrebbe potuto aumentarne l’efficacia. Il Giornale, che ha contattato entrambe le aziende per saperne di più, ha ricevuto però risposta solo da. Leggi anche >> Vax Day, l’attesa è ...

Super rich Britons try to jump Covid vaccine queue offering £2,000 per jab

WEALTHY Britons have been trying to skip the coronavirus vaccine queue with private clinics reporting people have offered £2,000 for a dose of the Pfizer jab ...

Super rich Britons try to jump Covid vaccine queue offering £2,000 per jab

WEALTHY Britons have been trying to skip the coronavirus vaccine queue with private clinics reporting people have offered £2,000 for a dose of the Pfizer jab ...