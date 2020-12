Un Posto al Sole Anticipazioni 28 dicembre 2020: Leonardo torna alla carica. Cosa vorrà da Serena? (Di domenica 27 dicembre 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 28 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Leonardo torna a infastidire Serena con una richiesta d'aiuto. Leggi su comingsoon (Di domenica 27 dicembre 2020) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 28. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,a infastidirecon una richiesta d'aiuto.

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - MicheleGiorgini : @ab2374478069 Si è evoluto non è cambiato non sono più sempre appiccicate perchè da 7 che erano rimasti ora sono 14… - EttoreBaita : RT @BPizzutelli: ... non è solo un tramonto ma un insieme di emozioni ...quel bagliore finale e disperato che arrugginisce ...fino a quand… - AlePol65_2 : RT @BPizzutelli: ... non è solo un tramonto ma un insieme di emozioni ...quel bagliore finale e disperato che arrugginisce ...fino a quand… - BPizzutelli : ... non è solo un tramonto ma un insieme di emozioni ...quel bagliore finale e disperato che arrugginisce ...fino… -