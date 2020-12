Un nuovo Partito popolare? Si può. Reina spiega come (Di domenica 27 dicembre 2020) Era nell’ordine delle cose che si ascoltassero voci di dissenso sull’idea della nascita di un Partito che guarda ai valori, ai principi, alla storia del popolarismo. Niente di nuovo sotto il sole. Sono i pronipotini di coloro che nel 1919 chiedevano a Sturzo, imploravano le autorità ecclesiastiche perchè venisse bloccata la costruzione di un Partito popolare d’ispirazione cristiana. Allora, come oggi, con argomenti artificiosi e da azzeccagarbugli si agitavano in modo scomposto, perché scomparisse dal dibattito politico l’iniziativa dell’intruso Sturzo. A destra come a sinistra in realtà si temeva che un Partito che andasse ad occupare saldamente il centro del sistema politico sottraesse consensi a entrambi gli schieramenti. Le considerazioni odierne svolte da ... Leggi su formiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Era nell’ordine delle cose che si ascoltassero voci di dissenso sull’idea della nascita di unche guarda ai valori, ai principi, alla storia del popolarismo. Niente disotto il sole. Sono i pronipotini di coloro che nel 1919 chiedevano a Sturzo, imploravano le autorità ecclesiastiche perchè venisse bloccata la costruzione di und’ispirazione cristiana. Allora,oggi, con argomenti artificiosi e da azzeccagarbugli si agitavano in modo scomposto, perché scomparisse dal dibattito politico l’iniziativa dell’intruso Sturzo. A destraa sinistra in realtà si temeva che unche andasse ad occupare saldamente il centro del sistema politico sottraesse consensi a entrambi gli schieramenti. Le considerazioni odierne svolte da ...

mante : Penso anch’io come D’Alema che servirebbe un nuovo partito di sinistra. Servirebbe moltissimo, subito. Servirebbe a… - formichenews : Un nuovo Partito popolare? Si può. Reina spiega come 'Non chiederà il voto per le sue peculiarità religiose, ma pe… - NapoleoniPaolo : Fra poco, grazie alla scienza, saremo fuori da quest'incubo del virus. Al governo c'è un partito, il M5S che era ap… - NapoleoniPaolo : Fra poco, grazie alla scienza, saremo fuori da quest'incubo del virus Al governo c'è un partito, il M5S che era ape… - Gaetana21424492 : RT @5stecche: eccolo..è pronto per il 'nuovo' partito di sinistra di d'alema -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Partito Non serve un nuovo partito dei cattolici. La visione di Pedrizzi Formiche.net GF Vip, Cecilia dalla parte di Dayane: “Se fossi un uomo me la rischierei”

GF Vip, Cecilia Capriotti su Dayane: "Se fossi un uomo me la rischierei" Il 26 dicembre 2020 diversi concorrenti sono finiti al centro del gossip, dopo ...

Left Brindisi . C’è vita a sinistra?

Si dice che c’è vita a sinistra, lo dimostrano gli sforzi che stanno facendo il Pd e Leu per dare un senso alla loro presenza nel governo. Si sente però sempre più l’esigenza di un partito nuovo di cu ...

GF Vip, Cecilia Capriotti su Dayane: "Se fossi un uomo me la rischierei" Il 26 dicembre 2020 diversi concorrenti sono finiti al centro del gossip, dopo ...Si dice che c’è vita a sinistra, lo dimostrano gli sforzi che stanno facendo il Pd e Leu per dare un senso alla loro presenza nel governo. Si sente però sempre più l’esigenza di un partito nuovo di cu ...