Un drago barbuto al Parco Natura Viva (Di domenica 27 dicembre 2020) . Trovato la sera di Natale, dopo la visita veterinaria, è nella struttura Con ogni probabilità dunque, ha trascorso la giornata del 25 dicembre all'area di servizio "Monte Baldo est", sulla Milano-Venezia un drago barbuto ritrovato in strada. Forse smarrito da qualcuno di passaggio, è stato recuperato dalla Polizia

