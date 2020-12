Un compleanno triste: la storia di Eugenio che ha ‘festeggiato’ da solo i suoi 100 anni (Di domenica 27 dicembre 2020) Quest’oggi, cogliendo l’occasione per porgere i nostri auguri, condividiamo con voi una storia speciale e toccante. Ieri, giorno 26 dicembre, ha compiuto gli anni Eugenio Comini. Il Dottor Comini, nato a Riva del Garda nel 1920, festeggia quest’anno un secolo. Uno dei suoi cari, il Sig. Enrico Comini, ci scrive: “Scusi per lo sfogo, ma chiedo di poter condividere con gli altri italiani la nostra storia. Il giorno dei suoi 100 anni purtroppo lo passerà da solo, risiede in un altro comune a 4 km e vive in una casa di riposo”. Nessuna celebrazione per il compleanno speciale del Sig. Comini, il quale non ha potuto né incontrare i suoi familiari né incontrare le altre persone a lui vicine: “Tutta la comunità ... Leggi su ilparagone (Di domenica 27 dicembre 2020) Quest’oggi, cogliendo l’occasione per porgere i nostri auguri, condividiamo con voi unaspeciale e toccante. Ieri, giorno 26 dicembre, ha compiuto gliComini. Il Dottor Comini, nato a Riva del Garda nel 1920, festeggia quest’anno un secolo. Uno deicari, il Sig. Enrico Comini, ci scrive: “Scusi per lo sfogo, ma chiedo di poter condividere con gli altri italiani la nostra. Il giorno dei100purtroppo lo passerà da, risiede in un altro comune a 4 km e vive in una casa di riposo”. Nessuna celebrazione per ilspeciale del Sig. Comini, il quale non ha potuto né incontrare ifamiliari né incontrare le altre persone a lui vicine: “Tutta la comunità ...

Era stata proprio lei a dedicargli un dolce messaggio sul suo profilo Instagram, dicendosi triste di non poterlo vedere di persona per festeggiare questo importante traguardo. Il compleanno, infatti, ...

Trovato morto in casa a Montoro 64enne nel giorno del compleanno. L'allarme lanciato ai Vigili del Fuoco da parenti e vicini dell'uomo che non rispondeva ...

