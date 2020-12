Un anno con i Ferragnez: dai drammi alle gioie incontenibili del 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) I Ferragnez insegnano: in questo anno così difficile colpito dalla pandemia, creare in casa una calda atmosfera familiare è un ottimo metodo per salvarsi. Attenzione all'uso dei dispositivi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Iinsegnano: in questocosì difficile colpito dalla pandemia, creare in casa una calda atmosfera familiare è un ottimo metodo per salvarsi. Attenzione all'uso dei dispositivi di ...

Tg3web : È stato un anno trionfale per Diodato. Vincitore a Sanremo, premiato con il David di Donatello e con il Nastro d'ar… - welikeduel : Dopo pranzo si gioca a tombola ma non dimenticatevi della #propagandatombola. Anche Francesca e Paolo ci sono, non… - juventusfc : Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ??)… - GaetanoBresci9 : RT @UtherPe1: Il carretto passava e quell'uomo gridava vaccini Al ventisette del mese i nostri soldi erano già finiti Che anno è, che gio… - reybenss : La gente che ha iniziato a fare cosplay quest’anno per via della noia da lockdown non conoscerà mai la struggle del… -