Umbria, la Regione riapre due sentieri storici nel cuore della Valnerina (Di domenica 27 dicembre 2020) Cammini e sentieri dell'Umbria: lavori in corso a Spello per prolungare il tragitto lungo l'acquedotto romano 26 novembre 2020 Turismo slow, nascono i sentieri della Fascia Olivata: patrimonio ...

SPOLETO- Prosegue, IncontArti oltre l’immagine, il progetto ideato dalla rete dei Musei Ecclesiastici Umbri (MEU) sostenuto e promosso dalla Regione Umbria. Prossimo appuntamento, martedì 29 dicembre ...

Allerta Meteo, vento da uragano Lunedì 28 al Sud: scirocco impetuoso nello Stretto, l’avviso della protezione civile

Temperature: in sensibile e generale aumento sulle regioni centro-meridionali ... su resto di Triveneto e Toscana, Appennino Emiliano, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Sardegna, Molise ...

