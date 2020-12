Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 27 dicembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Ore 9:57 – Stadi aperti – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della possibile riapertura degli stadi a gennaio. Queste le sue parole: «Questa è la nostra speranza. Al momento però non ho indicazioni da parte del Governo. Ogni decisione andrà condivisa e valutata in base al contenimento del virus». Ore 9.44 – Ibra si sente a casa – Zlatan ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Ore 9:57 – Stadi aperti – Il presidenteFIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlatopossibile riapertura degli stadi a gennaio. Queste le sue parole: «Questa è la nostra speranza. Al momento però non ho indicazioni da parte del Governo. Ogni decisione andrà condivisa e valutata in base al contenimento del virus». Ore 9.44 – Ibra si sente a casa – Zlatan ...

