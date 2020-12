Tutti quelli che si aspettavano la diretta social del vaccino di De Luca rimarranno delusi (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della Campania ha sparigliato le carte sul tavolo. In tanti, visto il suo spasmodico utilizzo di dirette attraverso la sua pagina Facebook, si sarebbero aspettati una diretta video – annunciata in pompa magna – di Vincenzo De Luca che si sottopone al vaccino anti-Covid. Ma i social-spettatori, scorrendo sulla sua pagina, rimarranno delusi: il Presidente campano ha scelto la via della sobrietà comunicativa (una sobrietà di questi tempi) pubblicando solamente una fotografia post inoculazione del vaccino Pfizer-BioNTech. LEGGI ANCHE > Andrea Crisanti, 34 giorni dopo Quasi un unicum inaspettato, visti i precedenti. Pochi minuti dopo le 14 di domenica 27 dicembre, si è avuta notizia della vaccinazione De Luca. Lontana dai riflettori della ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della Campania ha sparigliato le carte sul tavolo. In tanti, visto il suo spasmodico utilizzo di dirette attraverso la sua pagina Facebook, si sarebbero aspettati unavideo – annunciata in pompa magna – di Vincenzo Deche si sottopone alanti-Covid. Ma i-spettatori, scorrendo sulla sua pagina,: il Presidente campano ha scelto la via della sobrietà comunicativa (una sobrietà di questi tempi) pubblicando solamente una fotografia post inoculazione delPfizer-BioNTech. LEGGI ANCHE > Andrea Crisanti, 34 giorni dopo Quasi un unicum inaspettato, visti i precedenti. Pochi minuti dopo le 14 di domenica 27 dicembre, si è avuta notizia della vaccinazione De. Lontana dai riflettori della ...

