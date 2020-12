Turismo, ‘l’esperienza Italia’ sarà la prima a riprendersi. Ma serve modernizzare l’offerta (Di domenica 27 dicembre 2020) Lo Unwto (United Nation World Tourism Organization) parla di un crollo mondiale del Turismo del 70%. La domanda principale è come affrontare questa crisi. Lo Iata (International Aviation) stima che si tornerà, in termini di voli e Turismo ad esso legati, all’epoca pre-Covid entro il 2024. Una stima rivedibile ma che, se aggiungiamo il tema sanitario a quello economico scatenato dalla crisi (per dirla semplice niente soldi poche vacanze, ricordate il 2009) definire una data precisa è ancora un atto quasi di fede. Come Italia abbiamo un patrimonio che ci invidia il mondo e, cosa importante, un patrimonio che attira clienti/turisti che spendono. Bene inteso il turista mordi e fuggi che ti atterra nell’aeroporto lontanuccio così risparmia quei 5 euro fa sempre bene, ma il turista che arriva qui e spende una settimana per immergersi nell’Italian way, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Lo Unwto (United Nation World Tourism Organization) parla di un crollo mondiale deldel 70%. La domanda principale è come affrontare questa crisi. Lo Iata (International Aviation) stima che si tornerà, in termini di voli ead esso legati, all’epoca pre-Covid entro il 2024. Una stima rivedibile ma che, se aggiungiamo il tema sanitario a quello economico scatenato dalla crisi (per dirla semplice niente soldi poche vacanze, ricordate il 2009) definire una data precisa è ancora un atto quasi di fede. Come Italia abbiamo un patrimonio che ci invidia il mondo e, cosa importante, un patrimonio che attira clienti/turisti che spendono. Bene inteso il turista mordi e fuggi che ti atterra nell’aeroporto lontanuccio così risparmia quei 5 euro fa sempre bene, ma il turista che arriva qui e spende una settimana per immergersi nell’Italian way, ...

