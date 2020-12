Trump non firma il Piano di aiuti: 'E' inadeguato'. Biden: 'Così abdica alle sue responsabilità' (Di domenica 27 dicembre 2020) Lo scontro tra Casa Bianca e Congresso degli Stati Uniti sta avvelenando il clima politico e sociale e le ultime settimane di questa presidenza Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) Lo scontro tra Casa Bianca e Congresso degli Stati Uniti sta avvelenando il clima politico e sociale e le ultime settimane di questa presidenza

borghi_claudio : @BeatricePedrini Mah, a occhio lo chiedeva lui - Corriere : Usa, Trump non firma aiuti Covid: milioni di americani senza sussidio - Linkiesta : #Conte non vuole cedere la delega sugli 007 perché deve costruirsi un futuro politico e non vuole far emergere i fa… - Marco_dreams : Leggo che a Trump non sono piaciuti i lavori fatti fare da Melania nella casa di Mar-a-Lago. Visto come aveva arre… - ERivetta : RT @seneca1900: In molti hanno dimenticato l’esultanza e l’appoggio del M5S A Trump Credo che in 10 anni io non abbia condiviso MAI nulla… -