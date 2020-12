Trump non firma il piano con gli aiuti anti-Covid. L’attacco di Biden: «Milioni di americani a rischio sfratto» (Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida dopo sfida, gli ultimi giorni di Donald Trump alla Casa Bianca si stanno trasformando in una successione di eventi destinati a far discutere. Il presidente uscente fino a questo momento si è rifiutato infatti di firmare la legge con il piano di aiuti contro il Coronavirus. Una “manovra” da 900 miliardi che avrebbe portato a Milioni di americani e americane già per questa settimana un assegno da 600 dollari. Le più di 5.500 pagine della legge giacciono sulla scrivania di Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, lì dove è volato insieme alla First Lady Melania per la “pausa” natalizia. Sono infatti scaduti in queste ore due programmi federali che avrebbero portato a 12 Milioni di americani e americane un’integrazione ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida dopo sfida, gli ultimi giorni di Donaldalla Casa Bianca si stanno trasformando in una successione di eventi destinati a far discutere. Il presidente uscente fino a questo momento si è rifiutato infatti dire la legge con ildicontro il Coronavirus. Una “manovra” da 900 miliardi che avrebbe portato adie americane già per questa settimana un assegno da 600 dollari. Le più di 5.500 pagine della legge giacciono sulla scrivania dinella sua residenza di Mar-a-Lago, lì dove è volato insieme alla First Lady Melania per la “pausa” natalizia. Sono infatti scaduti in queste ore due programmi federali che avrebbero portato a 12die americane un’integrazione ...

