Tre giorni arancioni con i negozi aperti dal 28 al 30 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Non serve l'autocertificazione per spostarsi nel proprio comune. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le risposte ai lettori sulle regole dei giorni in "zona arancio". Inviate le vostre domande a filodiretto@iltirreno.it

Ultime Notizie dalla rete : Tre giorni Tre giorni "arancioni": cosa si può fare da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre LegnanoNews Parma, domenica il vaccine day

Dopo un Natale in zona rossa, le attese sono tutte proiettate verso il Vaccine day. Domenica 27 anche al Maggiore di Parma saranno somministrate le prime centosi dosi agli operatori delle due Aziende ...

Wonder Woman 3 in lavorazione, tornano Gal Gadot e Patty Jenkins

Variety conferma che è ufficialmente entrato in produzione Wonder Woman 3 alla Warner Bros. La rivista riporta anche che Gal Gadot ...

