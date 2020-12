Trapani, ORA LUCE: Opera-Evento di Marco Papa e Andrea Aquilanti (Di domenica 27 dicembre 2020) Dalla terra di Sicilia, nella costa di Trapani nel cuore del Mediterraneo, all’interno della cava di marmo di Custonaci prende vita l’Opera-Evento “Ora LUCE” di Marco Papa e Andrea Acquilanti dedicata alla storia più bella che la tradizione cristiana possieda: la nascita del bambino Gesù celebrando la nuova creazione e l’inizio della storia dell’uomo, attraverso... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di domenica 27 dicembre 2020) Dalla terra di Sicilia, nella costa dinel cuore del Mediterraneo, all’interno della cava di marmo di Custonaci prende vita l’“Ora” diAcquilanti dedicata alla storia più bella che la tradizione cristiana possieda: la nascita del bambino Gesù celebrando la nuova creazione e l’inizio della storia dell’uomo, attraverso... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

tvio2 : Trapani, ORA LUCE: Opera-Evento di Marco Papa e Andrea Aquilanti - LePortinaie : Ve lo dico ora che siamo a Natale: il profilo di nati per vincere spodesterà (lo sta già facendo) Enzo. Troppi anni… - palermo24h : Trapani Milo, Commissione Via dà l’ok. Falcone: “Ora il decreto del Ministro Costa, poi l’appalto” - aza_calcio : ??ULTIM'ORA: È fallito il #Trapani calcio. Lo ha sancito il tribunale del capoluogo che ha bocciato il piano di concordato. - zombificazione : RT @zombificazione: Coloro che hanno ceduto ora si tengono per mano in cerchio e provocano anche lo stesso #pianeta che ci dà la #vita. Il… -