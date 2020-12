Tragedia in Campania, cade dalla bici per evitare il cane: Michele muore a 15 anni (Di domenica 27 dicembre 2020) Ha cercato di evitare un cane con la sua bicicletta, ma ha perso il controllo della due ruote ed e’ finito contro un muretto di cemento, battendo violentemente la testa. È deceduto il 15enne di Montella, Michele Santoro, che cinque giorni fa era caduto dalla bicicletta. Il ragazzino era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Ha cercato diuncon la suacletta, ma ha perso il controllo della due ruote ed e’ finito contro un muretto di cemento, battendo violentemente la testa. È deceduto il 15enne di Montella,Santoro, che cinque giorni fa era cadutocletta. Il ragazzino era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

