Traffico Roma del 27-12-2020 ore 18 | 30

(Di domenica 27 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari i lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 di fare il tunnel sarà chiuso tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti direzione gemelli trasporti proseguono i lavori di sostituzione degli impianti di scale mobili e ascensori Nelle stazioni di Castro Pretorio e clinico che Restano chiuse ai passeggeri attivo servizio bus navetta MB 20 nella tratta termini Tiburtina per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.la verde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità