Traffico Roma del 27-12-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari anticipiamo i lavori in programma questa notte all'interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 di domani mattina il tunnel sarà chiuso da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti in direzione gemelli fino al 15 gennaio sono disattivati tutti i varchi delle zone a Traffico limitato del centro storico Tridente Tevere Testaccio San Lorenzo sia in fascia oraria diurna e notturna per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – ...

ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ stata la figlia 17enne a segnalare l’ultimo episodio, l’ennesimo, ...

