Tra giorni arancioni con i negozi aperti dal 28 al 30 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Non serve l’autocertificazione per spostarsi nel proprio comune. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le risposte ai lettori sulle regole dei giorni in "zona arancio". Inviate le vostre domande a filodiretto@iltirreno.it Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 27 dicembre 2020) Non serve l’autocertificazione per spostarsi nel proprio comune. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le risposte ai lettori sulle regole deiin "zona arancio". Inviate le vostre domande a filodiretto@iltirreno.it

