Tottenham | Mourinho | «È mancata l’ambizione Sono arrabbiato»

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Wolverhampton. «Un punto contro il Wolverhampton normalmente non sarebbe male perché sono una squadra forte. Ma segnare nel primo minuto e avere 89 minuti per segnare ancora fa arrabbiare, c'è una sensazione di frustrazione. Ogni partita è un'opportunità, il Fulham sta giocando bene e alla prossima sarà difficile. Abbiamo auto una serie di partite contro le squadre migliori e ora non sarà semplice contro Fulham e Leeds, che non considero partite meno complicate. Io conosco la mia squadra, nessuno la conosce meglio di me, questa sera non abbiamo ...

