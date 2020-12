Tom Hanks: "I cinema sopravvivranno ma i franchise stile Marvel domineranno" (Di domenica 27 dicembre 2020) A detta di Tom Hanks, i cinema riusciranno a sopravvivere alla terribile pandemia da Covid che sta piegando il mondo, il futuro, però, sarà dominato dai franchise stile Marvel Tom Hanks è abbastanza ottimista sull'ecosistema delle sale cinematografiche. Secondo l'attore, infatti, la visione in sala sopravvivrà alla pandemia da Covid-19 ma, per sopravvivere e fare incassi, gli esercenti avranno la necessità di mostrare soprattutto blockbuster e franchise in stile Marvel cinematic Universe. In occasione del tour promozionale digitale di News of the World, Tom Hanks è stato intervistato da Collider e il celebre attore si è soffermato a parlare della situazione contemporanea che affligge i ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) A detta di Tom, iriusciranno a sopravvivere alla terribile pandemia da Covid che sta piegando il mondo, il futuro, però, sarà dominato daiTomè abbastanza ottimista sull'ecosistema delle saletografiche. Secondo l'attore, infatti, la visione in sala sopravvivrà alla pandemia da Covid-19 ma, per sopravvivere e fare incassi, gli esercenti avranno la necessità di mostrare soprattutto blockbuster eintic Universe. In occasione del tour promozionale digitale di News of the World, Tomè stato intervistato da Collider e il celebre attore si è soffermato a parlare della situazione contemporanea che affligge i ...

