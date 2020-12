Tennis, Jannik Sinnner e il potere della mente: il segreto dell’altoatesino per diventare ancora più forte (Di domenica 27 dicembre 2020) “È sempre importante quando conta per te lo sport. Il Tennis è la cosa più importante della mia vita dopo la famiglia e gli amici. L’elemento principale è sempre la passione per lo sport. È fondamentale la voglia di porsi un obiettivo ogni giorno, fin da quando ti svegli, mettendo in conto i momenti difficili. Se ti piace davvero lo sport che fai superi qualsiasi periodo duro. Considerando le percentuali nel Tennis la testa vale anche per il 70%, conta più di tutto il resto. Poi per il 20% c’è il fisico, i colpi invece per il 10%“. Sono queste le parole usate da Jannik Sinner, nell’intervista concessa a Sky Sport. Considerazioni che non sorprendono per quello che l’altoatesino è stato capace di realizzare nel corso di un 2020 molto problematico per tutti. Nonostante il giocare poco rappresenti un fattore a suo sfavore ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) “È sempre importante quando conta per te lo sport. Ilè la cosa più importantemia vita dopo la famiglia e gli amici. L’elemento principale è sempre la passione per lo sport. È fondamentale la voglia di porsi un obiettivo ogni giorno, fin da quando ti svegli, mettendo in conto i momenti difficili. Se ti piace davvero lo sport che fai superi qualsiasi periodo duro. Considerando le percentuali nella testa vale anche per il 70%, conta più di tutto il resto. Poi per il 20% c’è il fisico, i colpi invece per il 10%“. Sono queste le parole usate daSinner, nell’intervista concessa a Sky Sport. Considerazioni che non sorprendono per quello che l’altoatesino è stato capace di realizzare nel corso di un 2020 molto problematico per tutti. Nonostante il giocare poco rappresenti un fattore a suo sfavore ...

