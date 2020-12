Tenetevi stretto il lavoro (e non cedete sui figli) (Di domenica 27 dicembre 2020) Quando mi sono laureata e poi sposata ( negli anni ‘80) continuare a lavorare con due bambini piccoli non era scontato, soprattutto nella famiglia di mio marito, che più volte mi ha esortato a smettere o a ridurre l’impegno, cercando di farmi sentire in colpa per le mie assenze. Ho resistito. Non ho avuto supporti familiari per diverse ragioni ( e mio marito è più collaborativo oggi di quanto non lo fosse allora), ma avevo per fortuna un lavoro da avvocato ben ricompensato che mi ha permesso di farmi aiutare in buona parte delle cose delegabili, tenendo per me quanto più possibile le ore preziose con i miei figli, le chiacchiere, i compiti , lo sport. Ho preparato poche torte di mele e saltato qualche festicciola di Natale e compleanno, ma guardando i miei figli ormai trentenni, equilibrati, indipendenti e centrati, non mi sembra ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 dicembre 2020) Quando mi sono laureata e poi sposata ( negli anni ‘80) continuare a lavorare con due bambini piccoli non era scontato, soprattutto nella famiglia di mio marito, che più volte mi ha esortato a smettere o a ridurre l’impegno, cercando di farmi sentire in colpa per le mie assenze. Ho resistito. Non ho avuto supporti familiari per diverse ragioni ( e mio marito è più collaborativo oggi di quanto non lo fosse allora), ma avevo per fortuna unda avvocato ben ricompensato che mi ha permesso di farmi aiutare in buona parte delle cose delegabili, tenendo per me quanto più possibile le ore preziose con i miei, le chiacchiere, i compiti , lo sport. Ho preparato poche torte di mele e saltato qualche festicciola di Natale e compleanno, ma guardando i mieiormai trentenni, equilibrati, indipendenti e centrati, non mi sembra ...

