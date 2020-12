Svizzera: 200 turisti britannici “fuggono” nella notte per evitare la quarantena da variante Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dovevano restare in quarantena dopo l’individuazione della variante Covid isolata nel Regno Unito, al fine di contenerne la diffusione in Svizzera dove erano in vacanza. Ma, secondo quanto riferito dal Guardian, circa 200 turisti britannici, nella notte, si sono dati alla fuga. Già, perché se il governo elvetico aveva predisposto l’obbligo di autoisolamento per 10 giorni dalla data di arrivo in Svizzera (con effetto retroattivo, ndr) per circa 420 turisti provenienti dal Regno Unito, quasi la metà di loro ha deciso di darsela a gambe, approfittando della notte per fuggire dagli hotel e dai rifugi nei pressi della località sciistica di Verbier, nel canton Vallese. Ad accorgersi della fuga sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dovevano restare indopo l’individuazione dellaisolata nel Regno Unito, al fine di contenerne la diffusione indove erano in vacanza. Ma, secondo quanto riferito dal Guardian, circa 200, si sono dati alla fuga. Già, perché se il governo elvetico aveva predisposto l’obbligo di autoisolamento per 10 giorni dalla data di arrivo in(con effetto retroattivo, ndr) per circa 420provenienti dal Regno Unito, quasi la metà di loro ha deciso di darsela a gambe, approfittando dellaper fuggire dagli hotel e dai rifugi nei pressi della località sciistica di Verbier, nel canton Vallese. Ad accorgersi della fuga sono ...

SkyTG24 : Covid, 200 turisti inglesi in quarantena fuggono di notte da località sciistica svizzera - repubblica : Svizzera, 200 britannici in fuga da Verbier per evitare la quarantena - Ticinonline : 200 britannici scompaiono da Verbier nella notte e nella nebbia #turistibritannici #verbier #quarantena - repubblica : Svizzera, 200 britannici in fuga da Verbier per evitare la quarantena [aggiornamento delle 21:58] - Dana79479939 : RT @SkyTG24: Covid, 200 turisti inglesi in quarantena fuggono di notte da località sciistica svizzera -