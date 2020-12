Svezia | versi italiani nella metropolitana di Stoccolma

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020) “La speranza è poesia / Hopp i dikter” è il nuovo progetto a cura dell’Istituto Italiano di Cultura, che dal 18 al 31 gennaio 2021 porterà la poesiadi. Cinque poesie, in italiano e svedese, compariranno sottoforma di cinque “annunci” pubblicitari sui vagoni della metro di. Gli autori selezionati sono AntoAnedda, Valerio Magrelli, Alda Merini, Pier Paolo Pasolini e infine Dacia Maraini, che, per questa particolare occasione, ha composto per l’Istituto un poema inedito. Dopo un anno difficile, l’Istituto ha deciso di infondere un messaggio di speranza per l’inizio del nuovo anno attraverso la poesia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.